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Capixabas pelo Mundo

Direto do Canadá: capixaba elenca segurança como diferencial em viver no exterior

Conheça a história do capixaba Rodolfo de Amorim

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 18:22

Publicado em 

03 ago 2023 às 18:22
Rodolfo de Amorim mora no Canadá
Rodolfo de Amorim mora no Canadá Crédito: Acervo pessoal
Direto de Montreal, no Canadá, o capixaba Rodolfo de Amorim, 33 anos, é o convidado da semana no Capixabas pelo Mundo. Natural de Vila Velha, e tendo passado a maior parte da vida em Cariacica, Rodolfo tem como paixão viajar. A inspiração vem de família. O pai, por exemplo, é caminhoneiro. Formado em Engenharia de Produção e já tendo estudado nos Estados Unidos, ele decidiu ir morar no Canadá. Atualmente, estuda marketing digital. Rodolfo destaca ter saudades, principalmente, da família e da culinária brasileira. Contudo, a vida no exterior também tem suas vantagens, com destaque para a segurança. "Aqui, a gente sai na rua, com o celular, sem preocupação", destaca. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo -03-08-23

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