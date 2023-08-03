Direto do Canadá: capixaba elenca segurança como diferencial em viver no exterior

Direto de Montreal, no Canadá, o capixaba Rodolfo de Amorim, 33 anos, é o convidado da semana no Capixabas pelo Mundo. Natural de Vila Velha, e tendo passado a maior parte da vida em Cariacica, Rodolfo tem como paixão viajar. A inspiração vem de família. O pai, por exemplo, é caminhoneiro. Formado em Engenharia de Produção e já tendo estudado nos Estados Unidos, ele decidiu ir morar no Canadá. Atualmente, estuda marketing digital. Rodolfo destaca ter saudades, principalmente, da família e da culinária brasileira. Contudo, a vida no exterior também tem suas vantagens, com destaque para a segurança. "Aqui, a gente sai na rua, com o celular, sem preocupação", destaca. Ouça a conversa completa!