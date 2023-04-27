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Capixabas pelo Mundo

Direto de Luxemburgo: capixaba conta que educação e segurança são diferenciais no país

Aghta Zanotelli, natural de Vila Velha, conta um pouco da sua história na Europa

Publicado em 27 de Abril de 2023 às 17:40

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

27 abr 2023 às 17:40
Capixaba Pelo Mundo
Capixabas pelo Mundo Crédito: Arquivo Pessoal
Há dois anos, a capixaba Aghta Zanotelli, natural de Vila Velha, decidiu começar uma nova vida! Em 2021, ao lado do esposo e do filho, Fabrício, foi viver em Luxemburgo, na Europa. Com cidadania luxemburguesa, o sonho do filho era viver naquele país e estudar lá, devido ao seu nível de excelência. "Brinco e digo que saímos do Espírito Santo com uma mala de 23 quilos e a coragem", recorda.
Sobre os diferenciais de viver naquele país, ela destaca a educação de qualidade e a segurança. "Aqui, a educação é de qualidade e 100% gratuita. As crianças podem ir pra escola sozinhas, de transporte público, sem preocupação. Meu filho estuda na mesma escola da do filho de um duque", conta. A respeito dos desafios, ela conta sobre o tempo frio e o inverno rigoroso. "Aqui, clareia às nove da manhã e às quatro da tarde já está escuro", explica.
Agatha, no Brasil, trabalhava como bancária. Por lá, ela passou a vivenciar a experiência na produção de drinks e produção de materiais para o Youtube e redes sociais", conta. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 27-04-23

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