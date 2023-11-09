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Em Gaza

Direitos Humanos tenta incluir bebê capixaba, quatro irmãos e mãe palestina em lista de repatriados

Ouça entrevista com a professora e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ufes, Brunela Vincenzi

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 11:33

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 nov 2023 às 11:33
Ataque em Gaza
Ataque em Gaza Crédito: ABED KHALED/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Desde o dia 7 de outubro, os conflitos entre Israel e Hamas vêm repercutindo no noticiário pelo mundo. Até o momento, mais de 10 mil palestinos e israelenses - a maior parte civis - foram mortos, segundo dados do Ministério da Saúde da Faixa de Gaza.
Diante do impacto do confronto em vidas inocentes e das estratégias utilizadas pelos dois lados, como o corte de energia e manutenção de reféns, surge uma dúvida: vale tudo em uma guerra? Em entrevista à CBN Vitória, a professora e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ufes, Brunela Vincenzi, traz mais detalhes sobre o assunto. Segundo a professora, há uma mobilização da Comissão de Direitos Humanos para repatriar de Gaza uma família com mãe palestina, bebê que nasceu em Vila Velha e outros quatro irmãos. Ouça a entrevista completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Brunela Vincenzi - 09-11-23.mp3

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