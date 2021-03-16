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ESPÍRITO SANTO

Direito à vida deve prevalecer, avalia especialista sobre quarentena

Estado vive o pior momento da pandemia, com pressão sobre os leitos hospitalares

Publicado em 16 de Março de 2021 às 18:19

Publicado em 

16 mar 2021 às 18:19
Ônibus circulando na Avenida Jerônimo Monteiro, em Vitória Crédito: Eduardo Dias
No dia em que o Governo do Espírito Santo anunciou quarentena de 14 dias para todo o território capixaba, muitas demandas de diferentes setores despertam novamente que do outro lado do fechamento de atividades comerciais vão aparecer perdas econômicas. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Elda Bussinguer, professora de Direito e Coordenadora do doutorado em Direito da FDV, analisa o cenário em que chegamos: lotação dos leitos de UTI em 91,05% no Estado e um número crescente de contaminados. "O direito à vida deve prevalecer. Vidas humanas devem ser preservadas", pontua. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Elda Bussinguer - 16-03-21

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