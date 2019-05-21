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MACRODRENAGEM

Dique, estações de bombeamento e galerias são anunciados para VV

Segundo a sub-secretária de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Zilma Peterli Lyra, as principais obras de macrodrenagem em Vila Velha começam até o final deste ano

Publicado em 21 de Maio de 2019 às 11:45

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 mai 2019 às 11:45
As chuvas que atingiram a cidade de Vila Velha no último sábado (18) levantaram – novamente – a discussão em torno do que deve ser feito para solucionar os problemas de alagamentos na cidade. Em entrevista ao CBN Vitória, a sub-secretária de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Zilma Peterli Lyra, prometeu dar início as principais obras de macrodrenagem em Vila Velha até o final deste ano. Segundo ela, os projetos executivos já estão em fase de licitação e recursos garantidos pela União, com verbas do FGTS e do PAC.
Estão previstas construções de pelo menos oito estações de bombeamento, além de diques e galerias. Para o Canal Marinho, a expectativa é de construção de um sistema de bombeamento para a Baía de Vitória, com comportas de maré. Também será executado o dique Marinho Marilândia, com sistema de bombeamento do Canal Marilândia para o Canal Marinho. A previsão é que as principais obras estejam concluídas em dezembro de 2020. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Zilma Peterli Lyra - 21-05-19
 
Para o professor da Ufes, Antônio Sérgio Mendonça, PHD em Engenharia de Recursos Hídricos, a solução para os alagamentos em Vila Velha vai além das obras estruturantes. Um dos desafios é manter a da limpeza das galerias não apenas em época de chuvas, mas durante todo o ano, assim como a manutenção dos serviços que serão entregues, como as estações de bombeamento.
Para Mendonça, “a preocupação não deve ser só durante e depois das ocorrências, mas ao longo dos anos, mesmo não chovendo muito. Tem que estar preparado para o problema. Às vezes fica até quatro anos sem chuvas, mas quando vem, o ambiente está totalmente despreparado e acontecem os estragos”. Confira!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Antônio Sérgio Mendonça - 21-05-19
 

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