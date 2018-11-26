Diplomação dos eleitos depende de contas julgadas, alerta TRE

As contas de campanha dos candidatos eleitos em outubro deste estão sendo apreciadas pela equipe técnica do Tribunal Regional Eleitoral. O prazo final para análise termina em 16 dezembro, três dias antes da diplomação, marcada para 19 de dezembro. Em entrevista à CBN Vitória, Fábio Rosado Barbosa, coordenador de controle interno do TRE-ES, conta que, até o momento, já foram apreciadas pela equipe técnica 40 das 60 prestações de contas dos eleitos. E somente um candidato eleito, Dary Pagung (PRB), reeleito para a Assembleia Legislativa, teve, até agora, contas apreciadas sem necessidade de informação adicional.