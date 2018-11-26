Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ELEIÇÕES 2018

Diplomação dos eleitos depende de contas julgadas, alerta TRE

Em entrevista à CBN Vitória, Fábio Rosado Barbosa, coordenador de controle interno do TRE-ES, conta que já foram apreciadas 40 das 60 prestações de contas de eleitos

Publicado em 26 de Novembro de 2018 às 11:36

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 nov 2018 às 11:36
As contas de campanha dos candidatos eleitos em outubro deste estão sendo apreciadas pela equipe técnica do Tribunal Regional Eleitoral. O prazo final para análise termina em 16 dezembro, três dias antes da diplomação, marcada para 19 de dezembro. Em entrevista à CBN Vitória, Fábio Rosado Barbosa, coordenador de controle interno do TRE-ES, conta que, até o momento, já foram apreciadas pela equipe técnica 40 das 60 prestações de contas dos eleitos. E somente um candidato eleito, Dary Pagung (PRB), reeleito para a Assembleia Legislativa, teve, até agora, contas apreciadas sem necessidade de informação adicional. 
Para que o candidato eleito seja diplomado pela Justiça Eleitoral, é necessário que as contas já estejam julgadas. A prestação de contas é obrigatória para todos aqueles que foram candidatos ou que apresentaram os respectivos registros de candidaturas nas eleições gerais deste ano. 
Estão incluídos candidatos que desistiram, renunciaram ou foram substituídos. Cabe ao TSE analisar e julgar as contas de campanha dos presidenciáveis. Cada TRE fica responsável por examinar as contas dos respectivos candidatos aos cargos de governador, senador, deputado federal e deputado estadual/distrital.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fábio Rosado Barbosa - 26-11-18

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados