Diplomação dos eleitos depende de contas julgadas, alerta TRE

As contas de campanha dos candidatos eleitos em outubro deste estão sendo apreciadas pela equipe técnica do Tribunal Regional Eleitoral. O prazo final para análise termina em 16 dezembro, três dias antes da diplomação, marcada para 19 de dezembro. Em entrevista à CBN Vitória, Fábio Rosado Barbosa, coordenador de controle interno do TRE-ES, conta que, até o momento, já foram apreciadas pela equipe técnica 40 das 60 prestações de contas dos eleitos. E somente um candidato eleito, Dary Pagung (PRB), reeleito para a Assembleia Legislativa, teve, até agora, contas apreciadas sem necessidade de informação adicional.
Para que o candidato eleito seja diplomado pela Justiça Eleitoral, é necessário que as contas já estejam julgadas. A prestação de contas é obrigatória para todos aqueles que foram candidatos ou que apresentaram os respectivos registros de candidaturas nas eleições gerais deste ano.
Estão incluídos candidatos que desistiram, renunciaram ou foram substituídos. Cabe ao TSE analisar e julgar as contas de campanha dos presidenciáveis. Cada TRE fica responsável por examinar as contas dos respectivos candidatos aos cargos de governador, senador, deputado federal e deputado estadual/distrital.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fábio Rosado Barbosa - 26-11-18