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Diplomação de eleitos no ES: tudo o que você precisa saber!

Ouça entrevista com o juiz auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Daniel Barrioni

Publicado em 18 de Dezembro de 2024 às 11:06

Publicado em 

18 dez 2024 às 11:06
Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta quinta (19), termina o prazo para diplomação das eleitas e eleitos para vereadores, prefeitos e vice-prefeitos do Espírito Santo. As cerimônias começaram no dia 3 de dezembro. É através da diplomação que a Justiça Eleitoral chancela o candidato que foi eleito e que está apto a tomar posse. Nos eventos, ocorre a entrega dos diplomas assinados pelos respectivos juízes eleitorais. Em entrevista à CBN VItória, o juiz auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Daniel Barrioni, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Daniel Barrioni de Oliveira -18-12-24.mp3

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