Diplomação de eleitos no ES: tudo o que você precisa saber!

Nesta quinta (19), termina o prazo para diplomação das eleitas e eleitos para vereadores, prefeitos e vice-prefeitos do Espírito Santo. As cerimônias começaram no dia 3 de dezembro. É através da diplomação que a Justiça Eleitoral chancela o candidato que foi eleito e que está apto a tomar posse. Nos eventos, ocorre a entrega dos diplomas assinados pelos respectivos juízes eleitorais. Em entrevista à CBN VItória, o juiz auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Daniel Barrioni, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!