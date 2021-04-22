Dinâmicas de contratação se adaptam e migram para o digital

A pandemia chegou, a realidade mudou, mas muitas empresas continuaram contratando. E a adaptação teve que ser rápida. Os processos seletivos, que em sua maioria eram presencias, tiveram que migrar para o digital. As salas onde aconteciam as dinâmicas, até então físicas, mudaram para as salas virtuais. Segundo a diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Espírito Santo (ABRH-ES), Kamilla Mattos, empresas já fazem processos de contratação totalmente virtuais, desde a inscrição para a vaga até a admissão. E como se preparar para dinâmicas de emprego virtuais? Ela responde essas e outras perguntas em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!