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Dinâmicas de contratação se adaptam e migram para o digital

A entrevistada é a diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Espírito Santo (ABRH-ES), Kamilla Mattos

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 11:30

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 abr 2021 às 11:30
A pandemia chegou, a realidade mudou, mas muitas empresas continuaram contratando. E a adaptação teve que ser rápida. Os processos seletivos, que em sua maioria eram presencias, tiveram que migrar para o digital. As salas onde aconteciam as dinâmicas, até então físicas, mudaram para as salas virtuais. Segundo a diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Espírito Santo (ABRH-ES), Kamilla Mattos, empresas já fazem processos de contratação totalmente virtuais, desde a inscrição para a vaga até a admissão. E como se preparar para dinâmicas de emprego virtuais? Ela responde essas e outras perguntas em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!
O primeiro desafio dos participantes é escolher o local adequado para participar da dinâmica: tranquilo, com boa iluminação e sem grandes interferências visuais. Existe também a preparação técnica: testar câmera e microfone. E, é claro, se preparar para apresentar as próprias competências e histórico profissional. "É preciso ter autoconhecimento para extrair o melhor do lado profissional na hora da entrevista", afirma Kamilla, que é especialista em Recursos Humanos.
Entrevista Fernanda Queiroz - Camila Matos - 22-04-21

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