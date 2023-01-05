Dificuldade para pegar no sono? Ciência aponta técnicas para dormir melhor!

Qualidade do sono: este é o tema em destaque no CBN Vitória. Uma pesquisa dos Centros de Controle de Doenças dos EUA apontou, em 2016, que um a cada três adultos americanos não dormia o suficiente com regularidade, usando o parâmetro de ao menos 7 horas por noite. O médico Michael Mosley, apresentador da série de saúde Just One Thing, da BBC, se pôs a investigar técnicas simples e cientificamente comprovadas que ajudassem ele e outros insones a dormir melhor. Entre os resultados, comprovou-se que reduzir o ritmo da respiração pode ajudar no sono. "Uma forma simples, mas incrivelmente poderosa de relaxar é respirar lenta e profundamente. Permita que sua respiração entre em um ritmo. Expire por um pouco mais de tempo do que inspirou", aponta a pesquisa. Em entrevista à CBN Vitória, a médica pneumologista e especialista em Medicina do Sono, Simone Prezzotti, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!