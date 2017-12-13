Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Diferença de preço de produtos natalinos pode chegar até 357% na GV
ENTREVISTAS

Diferença de preço de produtos natalinos pode chegar até 357% na GV

Publicado em 13 de Dezembro de 2017 às 19:03

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

13 dez 2017 às 19:03
Panetone, peito de peru e uva passa são alguns dos itens que, nesta época do ano, tomam conta da mesa dos brasileiros. E aproximando-se da data do Natal é bom que você, consumidor, fique atento: uma pequisa realizada, na Grande Vitória, aponta que a diferença de preço de produtos natalinos pode chegar até 357% na Grande Vitória. A pesquisa foi realizada pelos alunos do curso de administração e pesquisadores do projeto Vigilante$ do$ Preço$, do Núcleo de Extensão da Faculdade Doctum de Vitória, e coordenada pelo professor de Economia Paulo Cezar Ribeiro Silva.
Entre os dias 05 e 11 dezembro foi realizada a coleta dos preços de vários produtos tradicionalmente consumidos no período natalino em 10 supermercados da Grande Vitória. Segundo o professor, produtos que tiveram variação expressivas, por exemplo, foram o damasco turco seco (239,5%), amêndoas sem casca (158,4%), uva passa (149,7%), avelã sem casca (118%) e ameixa seca sem caroço (111,3%). Saiba mais detalhes da pesquisa. Saiba mais detalhes da pesquisa nesta edição do CBN Cotidiano.
Entrevista - Fabio Botacin - Paulo Cesar - 13-12-17.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados