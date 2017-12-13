Diferença de preço de produtos natalinos pode chegar até 357% na GV

Panetone, peito de peru e uva passa são alguns dos itens que, nesta época do ano, tomam conta da mesa dos brasileiros. E aproximando-se da data do Natal é bom que você, consumidor, fique atento: uma pequisa realizada, na Grande Vitória, aponta que a diferença de preço de produtos natalinos pode chegar até 357% na Grande Vitória. A pesquisa foi realizada pelos alunos do curso de administração e pesquisadores do projeto Vigilante$ do$ Preço$, do Núcleo de Extensão da Faculdade Doctum de Vitória, e coordenada pelo professor de Economia Paulo Cezar Ribeiro Silva.
Entre os dias 05 e 11 dezembro foi realizada a coleta dos preços de vários produtos tradicionalmente consumidos no período natalino em 10 supermercados da Grande Vitória. Segundo o professor, produtos que tiveram variação expressivas, por exemplo, foram o damasco turco seco (239,5%), amêndoas sem casca (158,4%), uva passa (149,7%), avelã sem casca (118%) e ameixa seca sem caroço (111,3%). Saiba mais detalhes da pesquisa. Saiba mais detalhes da pesquisa nesta edição do CBN Cotidiano.
Entrevista - Fabio Botacin - Paulo Cesar - 13-12-17.mp3