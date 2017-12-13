Diferença de preço de produtos natalinos pode chegar até 357% na GV

Panetone, peito de peru e uva passa são alguns dos itens que, nesta época do ano, tomam conta da mesa dos brasileiros. E aproximando-se da data do Natal é bom que você, consumidor, fique atento: uma pequisa realizada, na Grande Vitória, aponta que a diferença de preço de produtos natalinos pode chegar até 357% na Grande Vitória. A pesquisa foi realizada pelos alunos do curso de administração e pesquisadores do projeto Vigilante$ do$ Preço$, do Núcleo de Extensão da Faculdade Doctum de Vitória, e coordenada pelo professor de Economia Paulo Cezar Ribeiro Silva.