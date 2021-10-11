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Saúde

Dieta restritiva: cortar alimentos pode fazer mal e causar até parada cardíaca

Cortar carboidratos, por exemplo, pode causar problemas no coração e até acidente vascular cerebral

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 11:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 out 2021 às 11:52
Coração, infarto, cardiologia, cardiovascular
Crédito: Freepik
Você já deve ter feito uma dieta restritiva ou conhecido alguém que fez! Pois saiba que a prática pode fazer mal à saúde. Um estudo publicado na Journal of the American College of Cardiology alerta que a restrição na ingestão de carboidratos, por exemplo, pode causar problemas no coração como risco de fibrilação arterial, parada cardíaca e acidente vascular cerebral (AVC). Em entrevista à CBN Vitória, o médico nutrólogo Roger Bongestab, professor da pós-graduação em Nutrologia do Hospital Israelita Albert Einstein, traz as orientações sobre dietas e os perigos de alimentação restritiva sem orientação. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Roger Bongestab - 11-10-21.mp3

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