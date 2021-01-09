"Dieta milagrosa"? Estudo vai monitorar alimentação de pessoas

Quem nunca tentou uma dieta "milagrosa", daquelas que prometem perder sete quilos em sete dias? Mas aqui, podemos encaixar a máxima "quem procura, acha". Pode até não achar o peso perdido, mas vai encontrar a imunidade baixa e a saúde fragilizada. É o que aponta o professor-pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em entrevista à CBN Vitória. “Não existem milagres, o engordar é um processo que vai se efetivando, a partir de hábitos sistematizados, e temos que compreender o que deflagrou esse comportamento, para buscarmos adaptar novos procedimentos”, aponta.