"Dieta milagrosa"? Estudo vai monitorar alimentação de pessoas

Quem nunca tentou uma dieta "milagrosa", daquelas que prometem perder sete quilos em sete dias? Mas aqui, podemos encaixar a máxima "quem procura, acha". Pode até não achar o peso perdido, mas vai encontrar a imunidade baixa e a saúde fragilizada. É o que aponta o professor-pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em entrevista à CBN Vitória. “Não existem milagres, o engordar é um processo que vai se efetivando, a partir de hábitos sistematizados, e temos que compreender o que deflagrou esse comportamento, para buscarmos adaptar novos procedimentos”, aponta.
Para monitorar esse possível comportamento alimentar das pessoas, foi criado o Pró-Bem – Programa de Autogerenciamento do Bem-Estar, que vai monitorar os participantes e oferecer a oportunidade de ter uma equipe multidisciplinar - formada por nutricionistas, médicos e psicólogos - para observar a alimentação, as emoções e o coração. Os pacientes passaram por avaliação clínica, laboratorial e eletrocardiográfica no início do programa e serão acompanhados periodicamente. Confira!
Entrevista - Gabriela Martins - Elizeu Borloti - 09-01-21.mp3