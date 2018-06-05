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ENTREVISTA

Diesel: Procon Estadual encontra desconto máximo de R$0,40 em postos

Órgão está fiscalizando se o desconto de R$ 0,46 determinados pelo Governo Federal está sendo repassado ao consumidor capixaba

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 13:17

Publicado em 

05 jun 2018 às 13:17
Em razão da greve dos caminhoneiros, o Procon Estadual junto com os municipais têm promovido uma força-tarefa de combate ao aumento abusivo nos preços de combustíveis, gás de cozinha e alimentos. Em relação ao Diesel, a fiscalização do Procon Estadual encontrou desconto máximo de R$0,40 em postos da Grande Vitória. O objetivo é fiscalizar se o desconto de R$ 0,46 determinados pelo Governo Federal está sendo repassado ao consumidor capixaba. Em entrevista ao Vitória, Denize Izaita Pinto, diretora-presidente do Procon Estadual, detalha o trabalho de monitoramento. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Denise Isaíta - 05-06-18

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