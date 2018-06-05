Diesel: Procon Estadual encontra desconto máximo de R$0,40 em postos

Em razão da greve dos caminhoneiros, o Procon Estadual junto com os municipais têm promovido uma força-tarefa de combate ao aumento abusivo nos preços de combustíveis, gás de cozinha e alimentos. Em relação ao Diesel, a fiscalização do Procon Estadual encontrou desconto máximo de R$0,40 em postos da Grande Vitória. O objetivo é fiscalizar se o desconto de R$ 0,46 determinados pelo Governo Federal está sendo repassado ao consumidor capixaba. Em entrevista ao Vitória, Denize Izaita Pinto, diretora-presidente do Procon Estadual, detalha o trabalho de monitoramento. Confira!