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MERCADO DE TRABALHO

Dieese: Brasil deve vai levar 10 anos para recuperar nível de emprego

O diretor-técnico do Diesse afirma que após a recessão econômica dos últimos anos, o mercado de trabalho ainda deve demorar a se recuperar

Publicado em 23 de Dezembro de 2019 às 11:12

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

23 dez 2019 às 11:12
Indústria teve crescimento na geração de empregos apesar do recuo na produtividade de alguns setores Crédito: Carlos Alberto da Silva
O cenário de geração de emprego no Brasil é destaque na CBN Vitória. Em entrevista, o diretor-técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Clemente Ganz Lúcio, apontou que, após a recessão econômica dos últimos anos, o mercado de trabalho ainda deve demorar a se recuperar. "Se levar em conta os índices atuais de geração de emprego e crescimento da economia o Brasil deve apenas recuperar o nível de emprego, e os números de vagas com carteira assinada, em 10 anos", afirmou. A conjuntura atual merece atenção: postos de trabalho precários e baixa qualidade do emprego. Ouça a entrevista!
Entrevista - Fabio Botacin - Clemente Ganz Lúcio - 15.12s - 23-12-19

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