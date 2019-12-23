Dieese: Brasil deve vai levar 10 anos para recuperar nível de emprego

O cenário de geração de emprego no Brasil é destaque na CBN Vitória. Em entrevista, o diretor-técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Clemente Ganz Lúcio, apontou que, após a recessão econômica dos últimos anos, o mercado de trabalho ainda deve demorar a se recuperar. "Se levar em conta os índices atuais de geração de emprego e crescimento da economia o Brasil deve apenas recuperar o nível de emprego, e os números de vagas com carteira assinada, em 10 anos", afirmou. A conjuntura atual merece atenção: postos de trabalho precários e baixa qualidade do emprego. Ouça a entrevista!