Dicionário resgata histórias por trás das cidades do Espírito Santo

Ouça entrevista com o genealogista e pesquisador, Gilber Rubim Rangel

Publicado em 19 de Agosto de 2024 às 10:51

Fernanda Queiroz

Livro "Dicionário Histórico-Geográfico do Estado do Espírito Santo" Crédito: Adalberto Cordeiro I CBN Vitória
Durante a formação de cada cantinho do Espírito Santo, foram vários os elementos que influenciaram a escolha dos nomes de bairros, municípios e até elementos naturais. Aspectos religiosos, nomes de pássaros, rios e frutas, homenagens a figuras históricas importantes e itens da cultura indígena são alguns dos elementos que ajudaram a construir a identidade de cada ponto capixaba. Para viajar um pouco pelas nossas raízes, a CBN Vitória entrevista o genealogista e pesquisador Gilber Rubim Rangel. Com seu livro “Dicionário Histórico-Geográfico do Estado do Espírito Santo”, o autor conta detalhes por trás dos nomes que formam a nossa história. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Gilber Rubim Rangel - 19-08-24.mp3
O estado é formado por 78 municípios. Os nomes de cada município possuem influências indígena (30,77%), da natureza (24,36%), de nomes de pessoas (21,79%) e religiosa (17,95%).
- Influência indígena (30,77%): Apiacá, Aracruz, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Ecoporanga, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Marataízes, Mucurici, Muqui, Pancas, Piúma, Sooretama.
- Da natureza (24,36%):
1. [Ave] Águia Branca, Vila Pavão.
2. [Rio/Geonimia]: Água Doce do Norte, Alegre, Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Bom Jesus do Norte, Fundão, Mimoso do Sul, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Vargem Alta.
3. [Montanhas/Orônimos]: Castelo, Mantenópolis, Montanha, Ponto Belo, Serra
4. [Fruta]: Laranja da Terra
- De nomes de pessoa (21,79%): Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Anchieta, Atílio Vivácqua, Colatina, Domingos Martins, Governador Lindenberg, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Linhares, Marechal Floriano, Muniz Freire, Pedro Canário, Presidente Kennedy, Viana, Vila Valério.
- Religiosa [hierônimos] (17,95%): Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Marilândia, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José dos Calçados, São Mateus, São Roque do Canãa, Vitória.
Os outros municípios são Boa Esperança, Nova Venécia, Venda Nova do Imigrante e Vila Velha.
Capixaba: Topônimo derivado do tupi, copichaba ou copixaua, que significa "a roça", "o roçado", "a terra limpa para plantação". Os indígenas que aqui viviam chamavam de capixaba sua plantação de milho e mandioca. Com isso, a população de Vitória passou a chamar de capixabas os indígenas que habitavam na região e depois o nome passou a denominar todos os moradores do Espírito Santo.

