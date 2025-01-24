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Série especial: Aposentadoria

Dicas para prevenir os golpes em aposentados e pensionistas!

Ouça o advogado especialista em Direito Previdenciário, Rafael Vasconcelos

Publicado em 24 de Janeiro de 2025 às 11:27

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

24 jan 2025 às 11:27
Celular para idoso
Idosos e tecnologia: previna-se contra golpes Crédito: Pixelshot/Canva Pro
Nesta sexta (24), a CBN Vitória segue tirando dúvidas sobre aposentadoria. Enquanto as mudanças para 2025 da Reforma da Previdência geram debates, outro assunto que também está em alta são os golpes financeiros. A falta de familiaridade com novas tecnologias pode ser um dos motivos que faz aposentados e pensionistas serem alvos vulneráveis para criminosos. Ouça a conversa completa com o advogado especialista em Direito Previdenciário Rafael Vasconcelos!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Rafael Vasconcelos - 24-01-25.mp3

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