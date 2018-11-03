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Dicas para economizar energia elétrica durante o horário de verão

À meia-noite, os moradores de 10 estados e do Distrito Federal devem adiantar o relógio em uma hora. Mas, afinal, dá para fazer aquela tão sonhada economia durante esse período?

Publicado em 03 de Novembro de 2018 às 12:26

Publicado em 

03 nov 2018 às 12:26
É a vez de usarmos aquela máxima: é hora de adiantar os relógios! O horário de verão de 2018 começa na primeira hora deste domingo (4). À meia-noite, os moradores de 10 estados e do Distrito Federal devem adiantar o relógio em uma hora. Mas, afinal, dá para fazer aquela tão sonhada economia durante esse período? A gente conversou com o assessor de Engenheira Elétrica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea), Orlando Zardo Júnior, sobre o assunto. Confira!
Entrevista - John Gomes - Orlando Zardo Jr - 8.36s - 03-11-18

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