Dicas para aluguel por temporada no verão capixaba

Especialmente no começo do ano, o litoral do Espírito Santo é destino certo para turistas de todo o país. Com as férias escolares e o recesso de alguns trabalhadores, o movimento nas praias capixabas aumenta e, consequentemente, a busca por hospedagens de temporada, também! Para dar dicas de como alugar um espaço de maneira segura nestas férias, a CBN Vitória recebe o vice-presidente da área imobiliária da Associação Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Flávio Dantas. Ouça a conversa completa!