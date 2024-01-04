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Ainda dá tempo

Dicas para aluguel por temporada no verão capixaba

Uma delas é sempre fazer contratos de locação, mesmo por temporada

Publicado em 04 de Janeiro de 2024 às 11:51

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

04 jan 2024 às 11:51
Mesmo com a predominância do trabalho remoto, ainda há demanda por aluguel para imóveis comerciais
Aluguel por temporada Crédito: Shutterstock
Especialmente no começo do ano, o litoral do Espírito Santo é destino certo para turistas de todo o país. Com as férias escolares e o recesso de alguns trabalhadores, o movimento nas praias capixabas aumenta e, consequentemente, a busca por hospedagens de temporada, também! Para dar dicas de como alugar um espaço de maneira segura nestas férias, a CBN Vitória recebe o vice-presidente da área imobiliária da Associação Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Flávio Dantas. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Flávio Dantas - 04-01-24

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