Dicas de vó: técnicas caseiras ainda são eficazes para alívio de doenças?

Pessoa doente, doença, resfriado, gripe, passar mal Crédito: Pexels

Se tem uma coisa que é passada de geração em geração é a famosa receita de vó. Uma receita de sopa que cura gripe, chá que melhora dor de barriga, gargarejo que trata garganta inflamada… É o segredinho dos ancestrais que promete cuidar da saúde, sem qualquer comprovação científica, apenas a riqueza do saber popular. Mas… com o passar do tempo e a evolução da medicina, será que essas dicas ainda fazem sentido hoje em dia? Em entrevista à CBN Vitória, o médico otorrinolaringologista Gilberto Pizarro explica se alguma dessas dicas de vó funciona ou não funciona. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Gilberto Pizarro -23-02-24

Pedra de cânfora

Dos piores exemplos, o médico destaca a inalação de pedra de cânfora, algo que no passado era bastante usual para aliviar incômodos respiratórios, mas hoje é altamente vedado pela comunidade médica.

Alho nas narinas

Outra receitinha bastante conhecida, mas hoje nada recomendável, é colocar um pequeno dente de alho nas narinas para aliviar os sintomas de sinusite. "Não há nenhuma evidência científica que justifique o uso de alho nasal. A secreção nasal tem uma consistência específica e qualquer substância que não tenha essa mesma osmolaridade pode causar lesões à mucosa e, consequentemente, piorar sinusites e rinites", destaca o Dr. Pizarro.

Lenço umedecido em álcool

Outro clássico do passado, o uso de lenço umedecido em álcool, envolto ao pescoço, para aquecer a garganta e minimizar a tosse, é outro recurso que há muito tempo deixou de ser recomendado pelos médicos.

"O lenço umedecido com álcool na garganta, na verdade, era utilizado para baixar febre e não para tosse, como muitos imaginam até hoje. Mesmo assim, a eficiência para baixar febre é bastante reduzida. Por isso, não é utilizado", esclarece.

Gargarejo com vinagre

Receita também bastante popular e que, por muito tempo, foi largamente utilizada para combater as infecções de garganta, o gargarejo com vinagre já ganhou substitutos muito mais eficientes, segundo o Dr. Pizarro.