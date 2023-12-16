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Regras de boa conivência

Dicas de organização e comportamento para as festas de final de ano!

A jornalista e especialista em estilo de vida e comportamento, Luciana Almeida, traz orientações importantes

Publicado em 16 de Dezembro de 2023 às 12:09

Publicado em 

16 dez 2023 às 12:09
Brinde em festas de fim de ano
Brinde em festas de fim de ano Crédito: Pexels
Com a aproximação das festas de fim de ano é importante ficarmos atentos às regras de boa conivência para evitar possíveis “deslizes” ou constrangimentos nas datas festivas, com familiares, amigos e colegas de empresa. Você sabe, por exemplo, como organizar cada tipo de evento, quem convidar, como dividir os custos e como dividir a atenção com a família dos casais? Em entrevista à CBN Vitória, a jornalista e especialista em estilo de vida e comportamento, Luciana Almeida, traz as orientações. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA - PATRICIA VALLIM - LUCIANA ALMEIDA - 16-12-23

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