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ECONOMIA

Dicas de como tirar fotos de comida para bombar na venda por delivery

Ouça entrevista com Rodrigo Gavini, fotógrafo profissional há 15 anos e é formado em Jornalismo e Fotografia

Publicado em 25 de Março de 2021 às 11:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 mar 2021 às 11:38
Por conta da quarentena que começou no Espírito Santo há uma semana, os bares e restaurantes só podem funcionar no esquema de entrega (delivery). Por conta disso, um fotógrafo capixaba tomou a iniciativa de compartilhar seus conhecimentos com fotografia de gastronomia e dar dicas de como tirar boas fotos para que os empreendedores possam vender melhor os produtos. O dono da ideia se chama Rodrigo Gavini. Ele é fotógrafo profissional há 15 anos e é formado em Jornalismo e Fotografia. Ficou curioso em saber quais são essas dicas? Gavini conta em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rodrigo Gavini - 25-03-21

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