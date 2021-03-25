Dicas de como tirar fotos de comida para bombar na venda por delivery

Por conta da quarentena que começou no Espírito Santo há uma semana, os bares e restaurantes só podem funcionar no esquema de entrega (delivery). Por conta disso, um fotógrafo capixaba tomou a iniciativa de compartilhar seus conhecimentos com fotografia de gastronomia e dar dicas de como tirar boas fotos para que os empreendedores possam vender melhor os produtos. O dono da ideia se chama Rodrigo Gavini. Ele é fotógrafo profissional há 15 anos e é formado em Jornalismo e Fotografia. Ficou curioso em saber quais são essas dicas? Gavini conta em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!