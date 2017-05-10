Dica de um turista melhorou receita do socol

Esta quarta-feira (10) marca a data de aniversário da cidade de Venda Nova do Imigrante, na região serrana capixaba. Muito conhecida pelo agroturismo, a cidade construiu uma cadeia de produtos ligados à famílias que ajudaram no crescimento urbano. Entre os atrativos do agroturismo está o socol, com referência ao produzido pela família Lorenção. O programa CBN Cotidiano convidou então Dona Cacilda Lorenção para contar um pouco da história que ela acompanhou do crescimento de Venda Nova e como a produção familiar se tornou referência até mesmo para o Espírito Santo.
Na conversa, ela conta também detalhes de como a família foi fundamental para alcançar esse patamar de produção e como uma dica de um turista desconhecido ajudou a fazer o socol que hoje é sucesso entre aqueles que visitam Venda Nova. "Eu não sei o nome dele, inclusive já rezei muito para ele, pois numa conversa ele disse que o socol era muito gorduroso. Mudamos e a receita é feita até hoje", disse.
Entrevista - Fabio Botacin - Cacilda Lorenção - 10-05-17.mp3