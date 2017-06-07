"Diálogos Rede Gazeta" debate situação dos moradores de rua

O tema sobre a moradia na rua esteve em debate no CBN Cotidiano especial "Diálogos Rede Gazeta", nesta quarta-feira. Estiveram presentes profissionais da área do Serviço Social, organizadores de movimentos que atendem às pessoas em situação de rua e os prefeitos da Grande Vitória.
Na primeira parte da conversa, o mestre em Política Social Cristiano Luiz Ribeiro de Araújo analisou como a influência da crise econômica pode afetar a situação dessas pessoas e agravar a permanência delas nas ruas. O jovem Kelvin Amaral também contou sobre o trabalho voluntário que desempenha no Grupo Ajude o Próximo, onde oferece café da manhã nas ruas do Centro de Vitória. Já Carlos Roberto Souza Pereira apontou, com a experiência de quem morou na rua por 15 anos, que as políticas públicas devem ouvir as pessoas envolvidas nesse contexto para pode avançar em melhorias.
Na segunda parte do "Diálogos Rede Gazeta", os prefeitos Max Filho, de Vila Velha, Juninho, de Cariacica, Audifax Barcelos, da Serra, e Yohana Krohing, secretária de Assistência Social de Vitória, apontaram como o tema é discutido em cada uma das suas cidades e apontaram, ao final, sugestões para integrar o tema no âmbito da Região Metropolitana.
Confira o "Diálogos Rede Gazeta":
Parte 1:
DIALOGO PARTE I - 07-06-17
Parte 2:
DIALOGO PARTE II - 07-06-17
Parte 3:
DIALOGO PARTE III - 07-06-17
Parte 4:
DIALOGO PARTE IV - 07-06-17