"Diálogos Rede Gazeta" debate situação dos moradores de rua

O tema sobre a moradia na rua esteve em debate no CBN Cotidiano especial "Diálogos Rede Gazeta", nesta quarta-feira. Estiveram presentes profissionais da área do Serviço Social, organizadores de movimentos que atendem às pessoas em situação de rua e os prefeitos da Grande Vitória.

Na primeira parte da conversa, o mestre em Política Social Cristiano Luiz Ribeiro de Araújo analisou como a influência da crise econômica pode afetar a situação dessas pessoas e agravar a permanência delas nas ruas. O jovem Kelvin Amaral também contou sobre o trabalho voluntário que desempenha no Grupo Ajude o Próximo, onde oferece café da manhã nas ruas do Centro de Vitória. Já Carlos Roberto Souza Pereira apontou, com a experiência de quem morou na rua por 15 anos, que as políticas públicas devem ouvir as pessoas envolvidas nesse contexto para pode avançar em melhorias.