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Entrevista

Diálogo é importante para prevenir jogos que estimulem violência

SBP orienta como prevenir exposição de crianças e adolescentes a grupos de incitação ao suicídio e a automutilação

Publicado em 02 de Maio de 2017 às 12:54

Publicado em 

02 mai 2017 às 12:54
A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) alerta pais e responsáveis sobre a importância do diálogo com crianças e adolescentes para evitar a exposição às comunidades ou “jogos” em ambiente virtual (sites, redes sociais, grupos WhatsApp) que estimulam a prática do suicídio, da automutilação e da participação em atividades de alto risco, entre outros problemas.
A secretária do Departamento Científico de Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria, Evelyn Eiseinstein, orienta que, não apenas os pais, mas os pediatras, a imprensa e a sociedade, tratem o tema com a devida importância:
Entrevista - Fabio Botacin - Evelyn Eiseinstein - 02-05-17

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