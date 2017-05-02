Diálogo é importante para prevenir jogos que estimulem violência

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) alerta pais e responsáveis sobre a importância do diálogo com crianças e adolescentes para evitar a exposição às comunidades ou “jogos” em ambiente virtual (sites, redes sociais, grupos WhatsApp) que estimulam a prática do suicídio, da automutilação e da participação em atividades de alto risco, entre outros problemas.