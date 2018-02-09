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POLUIÇÃO

Diagnóstico sobre o pó preto ficará pronto em março

Essa é a expectativa do secretário de Estado de Meio Ambiente, Aladim Cerqueira

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 13:06

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 fev 2018 às 13:06
O secretário Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidrícos, Aladim Cerqueira, prometeu para março deste ano a finalização do estudo de diagnóstico do pó preto, contratado junto à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). Segundo Aladim, a partir desta análise será possível identificar onde o controle é falho e traçar um plano e fiscalização. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Aladim Cerqueira - 09-02-18
Nesta quinta-feira (08) a ArcelorMittal inaugurou um novo equipamento para conter as emissões de poeira da área de sinterização da empresa. O gas cleaning bag filter - popularmente conhecido como filtro de mangas - é um sistema de filtros, por onde passará a fumaça (pluma) antes de chegar à chaminé. Caberá a ele fazer a contenção do material particulado - ferro e carbono - que era lançado na atmosfera. A nova tecnologia foi exigida a partir de condicionantes ambientais estabelecidas pelo órgão ambiental estadual, o Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), e resultou em um investimento de R$ 101 milhões.

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