Diagnóstico sobre mobilidade em Vitória será discutido com a sociedade; saiba como participar

Apresentar os resultados do diagnóstico técnico-social de Vitória e discutir as diretrizes estratégicas para a política de mobilidade urbana do município. Este é o pano de fundo do seminário de apresentação do Diagnóstico e Prognóstico do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Vitória (VIXMOB), que será realizado, na próxima semana, terça-feira, 10 de dezembro, na capital. Segundo informações da administração municipal, o encontro, aberto aos interessados em discutir o tema, "será uma oportunidade para ouvir a população e as entidades diversas e validar principais problemas e soluções propostas para a mobilidade urbana na capital". Segundo o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, as informações obtidas no encontro serão essenciais para o aprofundamento das diretrizes na fase seguinte do planejamento que chega em sua reta final. O último plano de mobilidade de Vitória é de 2008, informa a prefeitura. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!