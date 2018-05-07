Diagnóstico final sobre prejuízo socioambiental somente em 2020

A Força-Tarefa que investiga o desastre causado pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana (MG), apresentou na última semana, um diagnóstico dos programas de reparação integral da bacia do Rio Doce e também o resultado preliminar da perícia socioambiental da tragédia. Um dos pontos identificados é de que somente em 2020 o País terá um diagnóstico preciso da amplitude do desastre de Mariana para o ecossistema. Em entrevista concedida ao jornalista Jonh Gomes, o Procurador da República em Linhares - e integrante da Força-Tarefa -, Paulo Henrique Trazzi, traz detalhes do diagnóstico. Confira!