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TRAGÉDIA NO RIO DOCE

Diagnóstico final sobre prejuízo socioambiental somente em 2020

A expectativa é do Ministério Público Federal. O desastre aconteceu em 2015

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 11:00

Publicado em 

07 mai 2018 às 11:00
A Força-Tarefa que investiga o desastre causado pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana (MG), apresentou na última semana, um diagnóstico dos programas de reparação integral da bacia do Rio Doce e também o resultado preliminar da perícia socioambiental da tragédia. Um dos pontos identificados é de que somente em 2020 o País terá um diagnóstico preciso da amplitude do desastre de Mariana para o ecossistema. Em entrevista concedida ao jornalista Jonh Gomes, o Procurador da República em Linhares - e integrante da Força-Tarefa -, Paulo Henrique Trazzi, traz detalhes do diagnóstico. Confira!
 
Entrevista - John Gomes - Paulo Henrique Trazzi - 7.54s - 07-05-18

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