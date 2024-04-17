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Saúde

Diagnóstico de pressão alta: novas diretrizes da Sociedade de Cardiologia

Ouça entrevista com o cardiologista Diogo Barreto, coordenador do serviço de cardiologia do Hospital Evangélico de Vila Velha

Publicado em 17 de Abril de 2024 às 10:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 abr 2024 às 10:41
Hipertensão, doenças cardíacas
Hipertensão, doenças cardíacas Crédito: Pixabay
A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) divulgou novas diretrizes que alteram as regras para a avaliação da pressão durante o diagnóstico e o acompanhamento de pacientes com hipertensão arterial (HA). De acordo com os novos entendimentos, o diagnóstico definitivo de um quadro de hipertensão arterial, popularmente chamada de pressão alta, não deve mais considerar somente os resultados de uma única medição feita pelo médico no consultório. Em linha com as evidências científicas mais atualizadas, a sociedade passa a orientar que a pressão seja monitorada também em casa pelo paciente, com o uso de aparelhos, para que só depois o médico possa definir se é ou não um caso de hipertensão. Em entrevista á CBN Vitória, o médico cardiologista Diogo Barreto, coordenador do serviço de cardiologia do Hospital Evangélico de Vila Velha, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Diogo Barreto - 17-04-24

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