Diagnóstico aponta que a população da Capital cresceu e envelheceu nos últimos 10 anos

Diagnóstico Socioeconômico para subsidiar os debates em Vitória no processo de Revisão do Plano Diretor Urbano 2016-2026, aponta que a população da Capital cresceu e envelheceu nos últimos 10 anos. Alguns bairros ganharam novos domicílios. Em Jardim Camburi, por exemplo, a quantidade de unidades imobiliárias para moradia praticamente dobrou.

Os dados referem-se à década entre 2000 e 2010, conforme detalha em entrevista à rádio CBN Vitória, a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro. Eles fazem parte do diagnóstico para a preparação do novo Plano Diretor Urbano (PDU), que vai vigorar entre 2016 e 2026, e deverá ser votado pela Câmara de Vereadores do município no início do ano que vem.