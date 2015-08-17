Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Diagnóstico aponta que a população da Capital cresceu e envelheceu nos últimos 10 anos
POPULAÇÂO

Diagnóstico aponta que a população da Capital cresceu e envelheceu nos últimos 10 anos

Em Jardim Camburi, por exemplo, a quantidade de unidades imobiliárias para moradia praticamente dobrou

Publicado em 17 de Agosto de 2015 às 15:27

Publicado em 

17 ago 2015 às 15:27
Diagnóstico Socioeconômico para subsidiar os debates em Vitória no processo de Revisão do Plano Diretor Urbano 2016-2026, aponta que a população da Capital cresceu e envelheceu nos últimos 10 anos. Alguns bairros ganharam novos domicílios. Em Jardim Camburi, por exemplo, a quantidade de unidades imobiliárias para moradia praticamente dobrou.
Os dados referem-se à década entre 2000 e 2010, conforme detalha em entrevista à rádio CBN Vitória, a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro. Eles fazem parte do diagnóstico para a preparação do novo Plano Diretor Urbano (PDU), que vai vigorar entre 2016 e 2026, e deverá ser votado pela Câmara de Vereadores do município no início do ano que vem.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Sec. Lenise Loureiro - 17-08-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 03/06/2026
Cartórios - 03/06/2026
Sede do STF, em Brasília
STF confirmou o que não pode ser esquecido: liberdade de imprensa é inegociável

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados