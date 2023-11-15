Diabetes: avanços no tratamento com células tronco e medicina regenerativa

A última terça-feira (14) marcou o Dia Mundial do Diabetes, uma doença silenciosa que pode causar diversos problemas, como deficiência de visão, doença renal e perda da sensibilidade nas extremidades dos pés. Dados divulgados na décima edição do Atlas do Diabetes, da Federação Internacional de Diabetes (IDF), mostram que 537 milhões de pessoas têm diabetes no mundo. Com os avanços da medicina e da tecnologia, novos métodos de diagnósticos e de tratamento para enfermidades decorrentes do diabetes estão surgindo. Nesse processo, temos o uso da inteligência artificial, das células tronco e até a aplicação da medicina regenerativa. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV-ES), Eliud Garcia Duarte Junior, apresenta as novas formas de tratamento e os cuidados em relação à doença. Ouça a conversa completa!