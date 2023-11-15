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Saúde

Diabetes: avanços no tratamento com células tronco e medicina regenerativa

Ouça entrevista com o médico Eliud Garcia Duarte Junior

Publicado em 15 de Novembro de 2023 às 11:13

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 nov 2023 às 11:13
Diabetes
Diabetes Crédito: Pexels
A última terça-feira (14) marcou o Dia Mundial do Diabetes, uma doença silenciosa que pode causar diversos problemas, como deficiência de visão, doença renal e perda da sensibilidade nas extremidades dos pés. Dados divulgados na décima edição do Atlas do Diabetes, da Federação Internacional de Diabetes (IDF), mostram que 537 milhões de pessoas têm diabetes no mundo. Com os avanços da medicina e da tecnologia, novos métodos de diagnósticos e de tratamento para enfermidades decorrentes do diabetes estão surgindo. Nesse processo, temos o uso da inteligência artificial, das células tronco e até a aplicação da medicina regenerativa. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV-ES), Eliud Garcia Duarte Junior, apresenta as novas formas de tratamento e os cuidados em relação à doença. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - EILUD DUARTE - 25.11s - 15-11-23

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