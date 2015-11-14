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Diabetes: acompanhamento da doença é fundamental para qualidade de vida do paciente

Aproveitando a relação da cor com o mês, por causa do Novembro Azul, o Dia Mundial do Diabetes também traz o azul para as campanhas mundiais de divulgação e sensibilização em relação ao tema

Publicado em 13 de Novembro de 2015 às 21:23

Publicado em 

13 nov 2015 às 21:23
O dia 14 de Novembro marca o Dia Mundial de Combate ao Diabete e foi instituído pela Federação Internacional de Diabetes (IDF) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desde 1991. Em todo o mundo mais de 400 milhões de pessoas têm a doença e um alto percentual vive em países em desenvolvimento. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, já são cerca de 14 milhões de pessoas com diabetes e aparecem 500 novos casos por dia. Em entrevista para o programa CBN Vitória, o coordenador da Campanha pela Sociedade Brasileira de Diabetes, Dr. Marcio Krakauer, informa como uma alimentação não regrada e o não acompanhamento para quem já foi diagnosticado com diabetes pode provocar amputações e mortes. Ouça na íntegra:
Entrevista - Fábio Botacin - Marcio Krakauer - 14-11-15

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