Diabetes: acompanhamento da doença é fundamental para qualidade de vida do paciente

O dia 14 de Novembro marca o Dia Mundial de Combate ao Diabete e foi instituído pela Federação Internacional de Diabetes (IDF) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desde 1991. Em todo o mundo mais de 400 milhões de pessoas têm a doença e um alto percentual vive em países em desenvolvimento. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, já são cerca de 14 milhões de pessoas com diabetes e aparecem 500 novos casos por dia. Em entrevista para o programa CBN Vitória, o coordenador da Campanha pela Sociedade Brasileira de Diabetes, Dr. Marcio Krakauer, informa como uma alimentação não regrada e o não acompanhamento para quem já foi diagnosticado com diabetes pode provocar amputações e mortes. Ouça na íntegra: