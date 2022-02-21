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História

Dia Nacional do Imigrante Italiano é comemorado em 21 de fevereiro

A escolha da data é uma homenagem à expedição de Pietro Tabacchi ao Espírito Santo, em 1874

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 12:32

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 fev 2022 às 12:32
Bandeira da Itália
Bandeira da Itália Crédito: Pexels
O Dia Nacional do Imigrante Italiano é comemorado em 21 de fevereiro. Pela importância que a comunidade italiana representa para a construção do Brasil, esta data tem o objetivo de homenagear os descendentes dos imigrantes italianos. A escolha do dia 21 de fevereiro é uma homenagem à expedição de Pietro Tabacchi ao Espírito Santo, em 1874. De acordo com dados do Consulado da Itália no Brasil, estima-se que atualmente existam aproximadamente 25 milhões de descendentes de italianos vivendo em terras brasileiras. 
Segundo o historiador Fernando Achiamé, a primeira expedição de italianos para o Espírito Santo foi batizada com o sobrenome do seu idealizador, Pietro Tabacchi. Tabacchi era um italiano oriundo de Trento que já se encontrava no Espírito Santo desde o início da década de 1850, onde adquiriu uma fazenda no município de Santa Cruz (atual Aracruz). Ao observar o interesse do Brasil pela mão de obra europeia ele decidiu oferecer terras para os imigrantes em troca do direito de derrubar 3,5 mil jacarandás para exportação.
Cilmar Francischetto, membro da Comunidade Italiana no Espírito Santo, destaque que esta foi a primeira expedição em massa de camponeses da Itália para o Espírito Santo e daria início à epopeia emigratória dos italianos para o Brasil. Porém, os colonos logo perceberam que foram enganados pelas falsas promessas de Tabacchi. Não havia terras preparadas e a situação nos alojamentos era caótica. Esses fatos, somados a uma difícil travessia pelo Atlântico, foram ingredientes que culminaram na primeira revolta. O descontentamento era grande e a rebelião só foi contida pela ação da força policial. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fernando Achiamé e Cilmar Francischetto - 21-02-22.mp3
Com informações do Arquivo Público do Espírito Santo

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