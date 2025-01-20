Dia Nacional do Fusca: conheça história e curiosidades do veículo!

O Fusca foi lançado em 1935 pelo alemão Ferdinand Porshe, com o nome de Typ I para ser um veículo popular e econômico. Ao logo dos anos passou pela modernização em sua mecânica, estética e começou a ser utilizado com várias finalidades, como uso pelo correio e até como veículo militar durante a Segunda Guerra Mundial, em 1939. No Brasil, o Fusca começou a ser fabricado pela Volkswagen em 20 de janeiro de 1959 e logo se tornou ‘paixão nacional’. Em homenagem à data, é recordado nesta segunda-feira (20), o Dia Nacional do Fusca. Trata-se da data em que começou a fabricar o carro no Brasil. A produção brasileira chegou a ser paralisada em 1986, mas foi retomada em 1993 pelo, então presidente Itamar Franco, saindo de linha definitivamente três anos depois. Em entrevista à CBN Vitória, o administrador de empresas, Denis Peres, apaixonado por fusca, fala sobre a história, evolução e curiosidades sobre o veículo. Ele tem três: um Fusca Itamar 1994, um dos últimos fabricados no Brasil; um Baja Bug de 1974; e um modelo alemão de 1955, que ele herdou do tio e cuida até hoje, sendo o Fusca mais antigo no Espírito Santo, com 70 anos, e que chegou antes mesmo da fabricação brasileira começar! Ouça a conversa completa!