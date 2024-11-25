Dia Nacional do Doador de Sangue: saiba as regras para doar!

Comemorado no dia 25 de novembro, o Dia Nacional do Doador de Sangue busca alertar para a importância da doação. Especialmente no final do ano, por conta das festividades, férias e feriados prolongados, os estoques costumam sofrer uma queda. No Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), até esta segunda-feira, apenas dois dos oito estoques disponíveis possuíam quantidades estáveis de sangue. Ouça a conversa completa!