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Estoques baixos

Dia Nacional do Doador de Sangue: saiba as regras para doar!

Ouça a entrevista com a chefe de Núcleo Especial Técnico do Hemoes, Soraya Almeida

Publicado em 25 de Novembro de 2024 às 16:58

Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

25 nov 2024 às 16:58
Doação de sangue
Doação de sangue Crédito: Shutterstock
Comemorado no dia 25 de novembro, o Dia Nacional do Doador de Sangue busca alertar para a importância da doação. Especialmente no final do ano, por conta das festividades, férias e feriados prolongados, os estoques costumam sofrer uma queda. No Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), até esta segunda-feira, apenas dois dos oito estoques disponíveis possuíam quantidades estáveis de sangue. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Nadedja Calado - Soraya Almeida - 25-11-24.

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