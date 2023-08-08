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Dia Nacional do Controle do Colesterol: saiba como cuidar da sua saúde

Ouça entrevista com o médico cardiologista Henrique Bonaldi

Publicado em 08 de Agosto de 2023 às 11:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 ago 2023 às 11:51
Coração, infarto, cardiologia, cardiovascular
O assunto é a saúde do coração Crédito: Freepik
A ação e o poder do colesterol no corpo humano confirmam um ditado popular: qualquer coisa em excesso faz mal. O composto gorduroso, segundo especialistas, é prejudicial se estiver presente além do limite. Neste dia 8 de agosto, é celebrado o Dia Nacional de Controle do Colesterol, uma data importante para conscientizar a população sobre os riscos do colesterol alto e promover medidas para cuidar da saúde cardiovascular e melhora da qualidade de vida. Aproveitando a data, o médico cardiologista Henrique Bonaldi explica como podemos adotar hábitos saudáveis. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Henrique Bonaldi - 08- 08-23

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