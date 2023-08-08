Dia Nacional do Controle do Colesterol: saiba como cuidar da sua saúde

A ação e o poder do colesterol no corpo humano confirmam um ditado popular: qualquer coisa em excesso faz mal. O composto gorduroso, segundo especialistas, é prejudicial se estiver presente além do limite. Neste dia 8 de agosto, é celebrado o Dia Nacional de Controle do Colesterol, uma data importante para conscientizar a população sobre os riscos do colesterol alto e promover medidas para cuidar da saúde cardiovascular e melhora da qualidade de vida. Aproveitando a data, o médico cardiologista Henrique Bonaldi explica como podemos adotar hábitos saudáveis.