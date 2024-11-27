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Direito de Saúde

Dia Nacional de Combate ao Câncer: saiba os direitos dos pacientes oncológicos

Ouça a entrevista com Fernanda Andreão Ronchi

Publicado em 27 de Novembro de 2024 às 17:24

Publicado em 

27 nov 2024 às 17:24
Saúde
Dia Nacional de Combate ao Câncer: saiba os direitos dos pacientes oncológicos Crédito: Pexels
Esta quarta (27) marca o Dia Nacional de Combate ao Câncer, data escolhida para ampliar a conscientização sobre a doença e sua prevenção. Mais do que o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, o combate ao câncer e doenças graves também incluem direitos previstos por lei. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a advogada especialista em Direito Médico e da Saúde Fernanda Andreão Ronchi detalha os direitos do paciente oncológico. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Nadedja Calado - Fernanda Andreao Ronchi - 27-11-24

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