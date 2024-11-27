Dia Nacional de Combate ao Câncer: saiba os direitos dos pacientes oncológicos

Esta quarta (27) marca o Dia Nacional de Combate ao Câncer, data escolhida para ampliar a conscientização sobre a doença e sua prevenção. Mais do que o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, o combate ao câncer e doenças graves também incluem direitos previstos por lei. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a advogada especialista em Direito Médico e da Saúde Fernanda Andreão Ronchi detalha os direitos do paciente oncológico. Ouça a conversa completa!