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Dia Mundial sem Carro: é possível viver sem carro nas grandes cidades?

Caminhar lidera o ranking das modalidades que mais ganhou popularidade no mundo após a chegada do novo coronavírus

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 11:32

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 set 2021 às 11:32
Movimentação de veículos na Terceira Ponte
Movimentação de veículos na Terceira Ponte Crédito: Carlos Alberto Silva
Esta quarta-feira, 22 de setembro, é marcada pelo Dia Mundial sem Carro. A data chama atenção para o uso excessivo de automóveis e é um incentivo para o uso de transportes alternativos e mais sustentáveis, como a bicicleta. Esses ideais, inclusive, não estão longe da realidade. Isso porque a pandemia mudou rotinas e aumentou a busca por formas saudáveis de locomoção. 
Caminhar lidera o ranking das modalidades que mais ganhou popularidade no mundo após a chegada do novo coronavírus. Mas essas mudanças são temporárias - por conta da Covid-19 - ou vão se perpetuar? É possível viver sem carro nas grandes cidades? É o que explica o engenheiro especialista em trânsito André Cerqueira, membro do Movimento Capixaba para Salvar Vidas no Trânsito (Movitran). Acompanhe!
Mesmo com a nova popularidade de meios de transporte mais sustentáveis, o maior desafio em relação à mobilidade, no entanto, continua sendo a preferência por automóveis. As longas distâncias e uma cultura que tem o veículo como principal meio de transporte, aliadas às medidas de distanciamento social e o risco de contágio, fizeram com que o uso de automóveis crescesse.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Andre Cerqueira - 22-09-21.mp3

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