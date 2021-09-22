Dia Mundial sem Carro: é possível viver sem carro nas grandes cidades?

Movimentação de veículos na Terceira Ponte Crédito: Carlos Alberto Silva

Esta quarta-feira, 22 de setembro, é marcada pelo Dia Mundial sem Carro. A data chama atenção para o uso excessivo de automóveis e é um incentivo para o uso de transportes alternativos e mais sustentáveis, como a bicicleta. Esses ideais, inclusive, não estão longe da realidade. Isso porque a pandemia mudou rotinas e aumentou a busca por formas saudáveis de locomoção.

Caminhar lidera o ranking das modalidades que mais ganhou popularidade no mundo após a chegada do novo coronavírus. Mas essas mudanças são temporárias - por conta da Covid-19 - ou vão se perpetuar? É possível viver sem carro nas grandes cidades? É o que explica o engenheiro especialista em trânsito André Cerqueira, membro do Movimento Capixaba para Salvar Vidas no Trânsito (Movitran). Acompanhe!

Mesmo com a nova popularidade de meios de transporte mais sustentáveis, o maior desafio em relação à mobilidade, no entanto, continua sendo a preferência por automóveis. As longas distâncias e uma cultura que tem o veículo como principal meio de transporte, aliadas às medidas de distanciamento social e o risco de contágio, fizeram com que o uso de automóveis crescesse.