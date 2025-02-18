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Espírito Santo

Dia Mundial do Vinho: saiba tudo sobre as safras capixabas!

Ouça entrevista com a sommelière e consultora de vinhos, Nádia Alcalde

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 11:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 fev 2025 às 11:08
Vinho
Vinho Crédito: Pexels
Comemorado nesta terça-feira (18), o Dia Mundial do Vinho celebra a história de uma bebida produzida e admirada pelo mundo todo - em especial, em terras capixabas. No Espírito Santo, além das tradicionais uvas de mesa, é possível encontrar plantações de vitis vinifera - uva considerada ideal para produção de vinho. Ainda com um longo caminho a ser percorrido para o reconhecimento nacional. a produtividade e a qualidade da adaptação das videiras indicam o potencial produtivo do Estado. Em entrevista à CBN Vitória, a jornalista, sommelière e consultora de vinhos Nádia Alcalde traz um panorama sobre a produção de vinhos capixaba. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Nádia Alcalde -18-02-25.mp3

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