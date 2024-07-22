Dia Mundial do Cérebro: o que você precisa de saber sobre o seu funcionamento!

Cérebro, neurologia, neurociência. sistema nervoso, mente, comportamento Crédito: Freepik

Na data de 22 de julho é recordado o Dia Mundial do Cérebro. O cérebro é um órgão vital e, até por isso, doenças e condições que o afetam deixam pessoas com graves deficiências, aponta a Federação Mundial de Neurologia (FMN). Com o avanço da neurociência, novos estudos foram realizados e pode-se entender melhor o órgão, que foi fundamental para desenvolver abordagens e tratamentos para, por exemplo, doenças neurodegenerativas. Aproveitando essa data, em entrevista à CBN Vitória, o neurocientista Fabiano de Abreu, pós PhD em Neurociências e membro da "Society For Neurosciense" nos Estados Unidos, fala sobre o assunto.

"O mais interessante é compreender o comportamento humano por meio dos estudos das regiões cerebrais. É possível fazer um eletro, por exemplo, e dizer a personalidade da pessoa. É algo que vai muito além da psicologia, a morfologia ajuda a designar o que tem que ser feito em determinados comportamentos", diz.

"Outros dois pontos de destaque: analisar o comportamento da sociedade com base na influencia do excesso de rede social; comportamentos mais comuns, como TDAH, autismo e ansiedade. A psicologia é tratamento, a identificação é feita coma medicina", explica. Ouça a conversa completa!