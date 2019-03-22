Dia Mundial da Água: principal desafio é conter o despejo do esgoto

Nesta sexta-feira (22), Dia Mundial da Água, as bacias hidrográficas dos rios Itabapoana, Itapemirim, Novo, Itaúnas e São Mateus, no Espírito Santo, passam a contar com planos de recursos hídricos para seus rios e afluentes. Um diagnóstico elaborado pelas equipes de pesquisadores do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) aponta a condição em que se encontram

Pablo Jabor, coordenador de Geoespacialização do Instituto Jones dos Santos Neves e coordenador do projeto, e Fábio Ahnert, diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), são os entrevistados do CBN Vitória. Eles apontam que as bacias localizadas ao Norte do Espírito Santo são as que precisam de muita atenção, principalmente por conta da necessidade de se aperfeiçoar o uso da água pela agricultura. Já nas bacias do Sul, o maior desafio é o fim do despejo de esgoto.