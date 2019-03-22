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BACIAS HIDROGRÁFICAS

Dia Mundial da Água: principal desafio é conter o despejo do esgoto

Um diagnóstico elaborado pelas equipes de pesquisadores do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) aponta também necessidade de se aperfeiçoar o uso da água pela agricultura

Publicado em 22 de Março de 2019 às 12:19

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 mar 2019 às 12:19
Nesta sexta-feira (22), Dia Mundial da Água, as bacias hidrográficas dos rios Itabapoana, Itapemirim, Novo, Itaúnas e São Mateus, no Espírito Santo, passam a contar com planos de recursos hídricos para seus rios e afluentes. Um diagnóstico elaborado pelas equipes de pesquisadores do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) aponta a condição em que se encontram
Pablo Jabor, coordenador de Geoespacialização do Instituto Jones dos Santos Neves e coordenador do projeto, e Fábio Ahnert, diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), são os entrevistados do CBN Vitória. Eles apontam que as bacias localizadas ao Norte do Espírito Santo são as que precisam de muita atenção, principalmente por conta da necessidade de se aperfeiçoar o uso da água pela agricultura. Já nas bacias do Sul, o maior desafio é o fim do despejo de esgoto. 
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fábio Ahnert e Pablo Jabor - 22-03-19

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