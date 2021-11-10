Dia Mundial da Ciência: conheça histórias de cientistas do ES

Rodrigo Rodrigues e Moisés Palaci Crédito: Tati Beling/Ales e Reprodução

Esta quarta-feira, 10 de novembro, é marcada pelo Dia Mundial da Ciência para Paz e Desenvolvimento, instituído pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Em uma lista de produtividade científica, constam 38 pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo que mais publicam artigos científicos com impacto internacional entre os 10 mil principais cientistas da América Latina. O ranking foi desenvolvido pelo sistema mundial Alper-Doger Scientific, que analisa o desempenho e valor agregado na produtividade dos trabalhos científicos. Em entrevista à CBN Vitória, dois deles contam suas histórias como cientistas e como a ciência é essencial para um mundo - os professores Rodrigo Rodrigues e Moisés Palaci. Acompanhe!

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- A CARREIRA DE RODRIGO RODRIGUES:

Possui vasta experiência nas áreas de Imunologia das Doenças Infecciosas e Parasitárias, com ênfase na pesquisa sobre Imunopatologia e Imunologia Celular e no desenvolvimento de métodos para o diagnóstico de doenças infecciosas. Linhas de pesquisa concentradas, principalmente, nos seguintes temas: regulação imunológica, imunopatologia, Tuberculose, HIV-1, hanseníase, resposta imune celular, células T reguladoras, citocinas e citometria de fluxo, além de vários projetos em Doença de Chagas, Trypanosoma cruzi, Dengue, e Leishmaniose . Atua como investigador principal e colaborador em vários projetos internacionais financiados pelo NIH-USA, CNPq, e Ministério da Saúde. Possui vasta experiência em cooperações e colaborações internacionais com vários centro/institutos de pesquisa e universidades, dentre elas destacamos: Vanderbilt University, Centers for Disease Control (USA), Walter Reed Army Institute of Health (WRAIR), Rutgers University, Boston University, dentre outras.

Dentre as linhas de pesquisa coordenadas, encontram-se o desenvolvimento e aperfeiçoamento de novas tecnologias para o diagnóstico imunológico de doenças infecciosas e o estudo do impacto de células T reguladoras na resposta imune contra a tuberculose. Trinta e seis (36) orientações de doutorado e mestrado concluídas. Mais de 50 publicações em periódicos científicos internacionais. Autor com índice h (h-index) = 17. Possui ampla experiência administrativa atuado por diversos anos como Chefe de Departamento, Membro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFES, Coordenador de Acordos e Convênios junto a Secretaria de Relações Internacionais da UFES, , como membro CCAF-FAPES e membro do Comitê Técnico e Científico junto a Organização dos Estados Americanos (OEA) no programa PAEC. Atuou de 2016 à 2019 como Diretor Técnico Científico e de Inovação da FAPES, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo. Atualmente é o Diretor do Laboratório Central de Saúde do Estado do Espírito Santo - LACEN-ES.

- A CARREIRA DE MOISÉS PALACI:

Moisés Palaci começou a carreira como pesquisador científico e encarregado do Setor de Micobacteriologia no Instituto Adolfo Lutz onde participou de Comitês e grupos de gestão de Laboratórios de Saúde Pública e desenvolveu inúmeros projetos de pesquisa relacionados a co-infecção TB/HIV, micobacterioses humanas e resistência micobacteriana a antimicrobianos. Em 1997, transferiu-se para Vitória, integrou a equipe de pesquisa do Núcleo de Doenças Infecciosas da Universidade Federal do Espírito Santo e assumiu as funções de pesquisador e de membro do Tuberculosis Research Unit (EUA). Participou de diversos ensaios clínicos fase II e III para avaliação de novos testes diagnósticos, drogas e regimes terapêuticos contra a tuberculose.