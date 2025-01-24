Dia Internacional da Educação: como usar a tecnologia a favor dos estudos?

Nesta sexta (24), comemora-se o Dia Internacional da Educação, data que convida a refletir as diversas maneiras de ensinar e aprender. Em 2025, o dia é destinado a debater o uso da tecnologia no ambiente escola. Diante das inovações, é possível garantir acesso à internet e às tecnologias digitais a todos? Como promover paz e justiça social no meio online? Em entrevista à CBN Vitória, a professora do Programa de Pós-graduação em Educação da Ufes e Doutora em Educação, Cleonara Schwartz fala sobre o futuro da educação. Ouça a conversa completa!

