Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Dia dos Pais: Procon orienta como evitar problemas nas compras de última hora
Não deu tempo!

Dia dos Pais: Procon orienta como evitar problemas nas compras de última hora

Quem dá as orientações é a gerente do Procon de Vitória, Anelisa Real Kuster

Publicado em 13 de Agosto de 2022 às 12:10

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

13 ago 2022 às 12:10
Presente
presente Crédito: Pixabay
O Dia dos Pais está chegando e será recordado neste domingo (14). E para quem deixou para comprar o presente de última hora, em clima de véspera, que cuidados ter para evitar problemas na hora das compras? Ainda dá tempo de fazer uma pesquisa de preços e comparar as formas de pagamento? Para auxiliar na escolha e compra dos presentes, o Procon de Vitória realizou nos últimos dias, por exemplo, uma pesquisa que tem dicas e comparativo de preços. O levantamento apresenta uma lista dos produtos mais vendidos em lojas online, como celulares, fones de ouvido, TVs, caixas de som, aparelhos de barbear, camisas de times de futebol, copos térmicos, bicicletas, perfumes e vinhos. Em entrevista à CBN Vitória, a gerente do Procon de Vitória, Anelisa Real Kuster, orienta sobre o assunto. Ouça as explicações completas!
Entrevista Patrícia Vallim - Anelisa Real Kuster - 13-08-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carros elétricos
Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil
João Fonseca
João Fonseca disputa vaga na semifinal de Roland Garros nesta terça-feira (02)
Base 27
Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados