Dia dos Pais: Procon orienta como evitar problemas nas compras de última hora

O Dia dos Pais está chegando e será recordado neste domingo (14). E para quem deixou para comprar o presente de última hora, em clima de véspera, que cuidados ter para evitar problemas na hora das compras? Ainda dá tempo de fazer uma pesquisa de preços e comparar as formas de pagamento? Para auxiliar na escolha e compra dos presentes, o Procon de Vitória realizou nos últimos dias, por exemplo, uma pesquisa que tem dicas e comparativo de preços. O levantamento apresenta uma lista dos produtos mais vendidos em lojas online, como celulares, fones de ouvido, TVs, caixas de som, aparelhos de barbear, camisas de times de futebol, copos térmicos, bicicletas, perfumes e vinhos. Em entrevista à CBN Vitória, a gerente do Procon de Vitória, Anelisa Real Kuster, orienta sobre o assunto. Ouça as explicações completas!
Entrevista Patrícia Vallim - Anelisa Real Kuster - 13-08-22