Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Os desafios e alegrias

Dia dos Pais: o que representa a paternidade no século 21?

Como é desempenhar esse papel nos tempos atuais e quais são as principais características dos pais dessa "época"

Publicado em 13 de Agosto de 2022 às 12:13

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

13 ago 2022 às 12:13
Dia dos Pais
Dia dos Pais Crédito: Pixabay
O pai do século 21! Em tempos de transformações sociais, novos arranjos familiares e mudanças de perfis de comportamentos, o que representa ser pai nos tempos atuais? Em entrevista à CBN Vitória, o psicólogo e psicoterapeuta clínico, Andrielly Thompson, explica como é desempenhar esse papel nos tempos atuais e quais são as principais características dos pais dessa "época". Além disso, as principais diferenças para aqueles que foram pais em épocas passadas. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patrícia Vallim - Andrielly Thompson - 13-08-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carros elétricos
Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil
João Fonseca
João Fonseca disputa vaga na semifinal de Roland Garros nesta terça-feira (02)
Base 27
Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados