Dia dos Pais: o que representa a paternidade no século 21?

O pai do século 21! Em tempos de transformações sociais, novos arranjos familiares e mudanças de perfis de comportamentos, o que representa ser pai nos tempos atuais? Em entrevista à CBN Vitória, o psicólogo e psicoterapeuta clínico, Andrielly Thompson, explica como é desempenhar esse papel nos tempos atuais e quais são as principais características dos pais dessa "época". Além disso, as principais diferenças para aqueles que foram pais em épocas passadas. Ouça a conversa completa!