Dia do Rim: em tempo de pandemia, médico explica cuidados e prevenção

O próximo dia 11 de março é lembrando ser o Dia Mundial do Rim. Neste ano, o tema da campanha da Sociedade Brasileira de Nefrologia é “Vivendo bem com a doença renal” e o objetivo é conscientizar e orientar o paciente com doença renal crônica quanto aos próprios sintomas, para que possa participar, de forma mais efetiva, na rotina da vida cotidiana. Mas a pergunta é: realmente é possível para a pessoa que tem doença renal viver bem? Segundo o médico nefrologista Lauro Vasconcellos, a resposta é sim. Ele, que é chefe do Serviço de Nefrologia do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam-Ufes), é o entrevistado da CBN Vitória deste sábado (06). Ouça: