Dia do Pão: conheça detalhes do processo de panificação

Nesta quarta (16), comemoramos o Dia do Pão! Instituído em Nova York, nos anos 2000, o dia celebra um dos alimentos mais comuns na rotina do brasileiro: aquele pão quentinho. Para marcar a data, o CBN Cotidiano conversa com Antônio Alves, padeiro desde os 9 anos de idade. Durante o bate-papo, ele detalha a produção em padarias e as diferenças entre pães. "A minha história começou desde muito cedo. Meu pai era padeiro e os tios também. A tendência é aprender o ofício", disse.