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Entrevista

Dia do Pão: conheça detalhes do processo de panificação

Quem detalha é o padeiro Antônio Alves

Publicado em 16 de Outubro de 2024 às 17:44

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

16 out 2024 às 17:44
O pão não é um vilão da dieta, mas deve ser consumido com cuidado (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock)
[Edicase]O pão não é um vilão da dieta, mas deve ser consumido com cuidado (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock) Crédito: Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock
Nesta quarta (16), comemoramos o Dia do Pão! Instituído em Nova York, nos anos 2000, o dia celebra um dos alimentos mais comuns na rotina do brasileiro: aquele pão quentinho. Para marcar a data, o CBN Cotidiano conversa com Antônio Alves, padeiro desde os 9 anos de idade. Durante o bate-papo, ele detalha a produção em padarias e as diferenças entre pães. "A minha história começou desde muito cedo. Meu pai era padeiro e os tios também. A tendência é aprender o ofício", disse.
Entrevista José Carlos Schaeffer - Antônio Alves - 16-10-24

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