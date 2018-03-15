Dia do Consumidor: confira direitos pouco conhecidos

Compras, compras e mais compras. Mesmo com os reflexos da recessão econômica no País, ao longo dos últimos anos, uma simples observações por shoppings, centros comerciais e afins e lá estarão eles: consumidores comprando algum item que seja - em algum momento do dia. No dia em que se comemora o Dia do Consumidor, é bom que se fique atento porque uma série de direitos a que o consumidor tem são reconhecidos. Nesta edição do CBN Cotidiano, Cassio Drumond Magalhães, advogado e presidente da Comissão do Consumidor da OAB-ES, traz detalhes do tema. Confira!