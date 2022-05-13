Dia do Automóvel: a relação do brasileiro com o seu carro

13 de Maio é Dia do Automóvel! A data é comemorada desde 13 de maio de 1934, de acordo com decreto 24.224, assinado pelo então presidente Getúlio Vargas. Há algumas versões sobre a origem deste dia. Uma delas indica que a data seria em homenagem a Bertha Benz, esposa de Karl Benz, inventor do primeiro carro para venda do mundo, o Benz Patent-Motorwagen - ou Motorcar. Outra versão aponta que o Dia do Automóvel no Brasil faria referência à produção do Belcar, um carro de passeio brasileiro e, finalmente, uma terceira hipótese indica que o dia teria sido escolhido por causa da abertura da primeira estrada pavimentada do Brasil, que liga o Rio de Janeiro a Petrópolis. A obra foi inaugurada em 13 de maio de 1926.