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Paixão nacional

Dia do Automóvel: a relação do brasileiro com o seu carro

Em entrevista à CBN Vitória, o 'personal car' Gabriel de Oliveira, pioneiro nesse segmento no Estado, fala sobre a relação dos motoristas com seus veículos!

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 11:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 mai 2022 às 11:08
Carro, farol
Crédito: Pexels
13 de Maio é Dia do Automóvel! A data é comemorada desde 13 de maio de 1934, de acordo com decreto 24.224, assinado pelo então presidente Getúlio Vargas. Há algumas versões sobre a origem deste dia. Uma delas indica que a data seria em homenagem a Bertha Benz, esposa de Karl Benz, inventor do primeiro carro para venda do mundo, o Benz Patent-Motorwagen - ou Motorcar. Outra versão aponta que o Dia do Automóvel no Brasil faria referência à produção do Belcar, um carro de passeio brasileiro e, finalmente, uma terceira hipótese indica que o dia teria sido escolhido por causa da abertura da primeira estrada pavimentada do Brasil, que liga o Rio de Janeiro a Petrópolis. A obra foi inaugurada em 13 de maio de 1926.
De lá pra cá muitos foram os avanços e inovações e hoje, com uma frota de mais de 107 milhões de veículos, os brasileiros são considerados verdadeiros apaixonados por carros, sendo o sonho de 18% dos entrevistados, segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva. Em entrevista à CBN Vitória, o 'personal car' Gabriel de Oliveira, pioneiro nesse segmento no Estado, fala sobre a relação dos motoristas com seus veículos!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Gabriel de Oliveira - 13-05-22

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