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Dia do Astronauta: tire dúvidas sobre o espaço!

Entenda o que já se sabe do espaço sideral e o muito que ainda se tenta responder

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 11:48

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

09 jan 2025 às 11:48
Planeta Terra
Planeta Terra, universo Crédito: Pixabay
No dia 9 de abril de 1961, o astronauta Yuri Gagarin, da União Soviética, viajou para o espaço, marcando a história da humanidade. Desde então, a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (Nasa) reconhece a data como o Dia do Astronauta. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador do Gaturamo Observatório Astronômico (GOA) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Messias Celovani, aproveita a data e tira dúvidas dos ouvintes sobre o espaço. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Messias Celovani - 09-01-25.mp3

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