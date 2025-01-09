Dia do Astronauta: tire dúvidas sobre o espaço!

No dia 9 de abril de 1961, o astronauta Yuri Gagarin, da União Soviética, viajou para o espaço, marcando a história da humanidade. Desde então, a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (Nasa) reconhece a data como o Dia do Astronauta. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador do Gaturamo Observatório Astronômico (GOA) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Messias Celovani, aproveita a data e tira dúvidas dos ouvintes sobre o espaço. Ouça a conversa completa!