Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Dia do Adolescente: como os pais devem lidar com a adolescência dos filhos
Comportamento

Dia do Adolescente: como os pais devem lidar com a adolescência dos filhos

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a adolescência compreende a segunda década da vida, dos 10 aos 19 anos

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 11:53

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 set 2021 às 11:53
Dia do Adolescente
Dia do Adolescente Crédito: Freepik
Esta terça-feira, 21 de setembro, é lembrada pelo Dia do Adolescente. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a adolescência compreende à segunda década da vida - dos 10 aos 19 anos. A fase é de intensas mudanças físicas, sociais e psicológicas e todos nós, seres humanos, vivenciamos de alguma forma na vida. Mas nem sempre é fácil, já que diversos desafios são colocados diante dos adolescentes. E é neste ponto, os desafios, que os pais devem estar junto dos filhos e encontrar o equilíbrio da relação. É sobre isso que Grazieli Esposti, educadora parental e Bruna Bressanelli, pediatra e hebiatra pela USP, tratam em entrevista à Rádio CBN Vitória. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Grazieli Esposti e Bruna Bressanelli - 21-09-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A pátria dos Bolsonaro não é a brasileira, é a pátria estrangeira', diz Simone Tebet
O ES é medalha de ouro em crescimento econômico e gestão pública
Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados