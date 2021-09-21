Dia do Adolescente: como os pais devem lidar com a adolescência dos filhos

Esta terça-feira, 21 de setembro, é lembrada pelo Dia do Adolescente. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a adolescência compreende à segunda década da vida - dos 10 aos 19 anos. A fase é de intensas mudanças físicas, sociais e psicológicas e todos nós, seres humanos, vivenciamos de alguma forma na vida. Mas nem sempre é fácil, já que diversos desafios são colocados diante dos adolescentes. E é neste ponto, os desafios, que os pais devem estar junto dos filhos e encontrar o equilíbrio da relação. É sobre isso que Grazieli Esposti, educadora parental e Bruna Bressanelli, pediatra e hebiatra pela USP, tratam em entrevista à Rádio CBN Vitória. Acompanhe!